Миколенко повернувся до стартового складу Евертона на матч із Челсі в АПЛ

Український захисник Евертона Віталій Миколенко повернувся до стартового складу команди після травми.

Оборонець з перших хвилин розпочне домашній поєдинок 7 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі.

Матч Евертон - Челсі розпочнеться о 14:30 за київським часом. Трансляція доступна на телеканалі Setanta Sports.

Нагадаємо, що 27-річний лівий захисник отримав травму у поєдинку за збірну України проти Угорщини (перемога 1:0). Фланговий оборонець відіграв повну гру та пропустив решту ігор "синьо-жовтих" у груповому етапі Ліги націй-2026/27.

У поточному сезоні-2026/27 українець взяв участь у 7 матчах Евертона у всіх турнірах, у яких відзначився асистом.

Раніше Віталій пояснив, чому вирішив продовжити контракт із "ірисками". Тепер український футболіст пов'язаний із англійським клубом угодою до кінця червня 2029-го.