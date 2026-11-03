Миколенко став одноосібним рекордсменом серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Віталій Миколенко
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Захисник Евертона Віталій Миколенко став рекордсменом серед українців за кількістю зіграних матчів в Англійській Прем'єр-лізі.
Він одноосібно очолив рейтинг після протистояння із Ньюкаслом у дев'ятому турі. В ньому "іриски" здобули виїзну перемогу з рахунком 1:0.
Віталій випередив Олександра Зінченка, з яким до цього ділив пальму першості. В активі Миколенка тепер 151 поєдинок у чемпіонаті Англії.
Українці з найбільшою кількістю матчів в АПЛ
- Віталій Миколенко (Евертон) – 151
- Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал, Ноттінгем Форест) – 150
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 102
- Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) – 81
- Ілля Забарний (Борнмут) – 78
Зазначимо, що Миколенко виступає за "ірисок" із січня 2022 року. Він забив за команду чотири голи та віддав п'ять результативних передач.
Наступним суперником Евертона стане Ковентрі. Їхнє протистояння відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.