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Миколенко став одноосібним рекордсменом серед українців за кількістю матчів в АПЛ

Денис Іваненко — 3 листопада 2026, 08:49
Миколенко став одноосібним рекордсменом серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

Захисник Евертона Віталій Миколенко став рекордсменом серед українців за кількістю зіграних матчів в Англійській Прем'єр-лізі.

Він одноосібно очолив рейтинг після протистояння із Ньюкаслом у дев'ятому турі. В ньому "іриски" здобули виїзну перемогу з рахунком 1:0.

Віталій випередив Олександра Зінченка, з яким до цього ділив пальму першості. В активі Миколенка тепер  151 поєдинок у чемпіонаті Англії.

Українці з найбільшою кількістю матчів в АПЛ

  1. Віталій Миколенко (Евертон) – 151
  2. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал, Ноттінгем Форест) – 150
  3. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 102
  4. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) – 81
  5. Ілля Забарний (Борнмут) – 78

Зазначимо, що Миколенко виступає за "ірисок" із січня 2022 року. Він забив за команду чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Наступним суперником Евертона стане Ковентрі. Їхнє протистояння відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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