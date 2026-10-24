Миколенко зазнав травми та не зміг дограти матч проти Арсенала

Український захисник Евертона Віталій Миколенко зазнав травми у матчі проти Арсенала в межах 8 туру АПЛ.

Епізод трапився на 72-й хвилині протистояння. Гравець опинився на газоні та потребував допомоги лікарів, а через дві хвилини дав зрозуміти, що не може продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Хейден Хекні.

Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма і скільки знадобиться гравцю на відновлення.

Нагадаємо, що раніше 27-річний лівий захисник отримав травму у поєдинку за збірну України проти Угорщини (перемога 1:0). Фланговий оборонець відіграв повну гру та пропустив решту ігор "синьо-жовтих" у груповому етапі Ліги націй-2026/27.

У поточному сезоні-2026/27 українець взяв участь у 8 матчах Евертона у всіх турнірах, у яких відзначився асистом.