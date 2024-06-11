Лідер збірної України травмувався у матчі зі збірною Молдови

Український захисник Віталій Миколенко не зміг дограти товариський матч проти національної команди Молдови.

Оборонець отримав ушкодження гомілкостопа на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.

Віталій залишив поле зі сльозами на очах. Наразі невідомі деталі травми.

Зазначимо, що Миколенко нещодавно відновився від травми гомілкостопа, яку отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля. Наприкінці першого тайму він невдало приземлився на ногу після верхової боротьби з Дарвіном Нуньєсом, але дограв тайм до кінця та отримав порцію овацій від "Гудісон Парк".