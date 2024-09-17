Вірт – про Шахтар у Лізі чемпіонів: Рівень точно не такий

Ексголкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився думками щодо виступів "гірників" у Лізі чемпіонів. Зокрема, фахівець заявив, що рівень першого суперника української команди доволі низький.

Його слова передає Sport.nv.ua.

"Рівень точно не такий, він навіть поруч не стоїть. Шахтар кожного року грає в Лізі чемпіонів, вони дуже досвідчена команда і знають, як грати в найпрестижнішому турнірі Європи. У "гірників" не буде надмірного мандражу, бо вони впевнена у своїх силах. Зараз на старті чемпіонату вони не виграли жодної з чотирьох ігор. Є сподівання, що Шахтар покаже свою найкращу гру.

У Шахтаря є проблеми в обороні. Треба, щоб команда їх виправила. У матчі проти Болоньї потрібно відіграти дисциплінованіше. Сподіваюсь, що повернеться Микола Матвієнко, бо останній матч він пропускав через пошкодження. Я думаю, що у матчі Болоньї та Шахтаря буде результативна нічия. Обидві команди підуть з поля із голами, – сказав Вірт.