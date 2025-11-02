Може бути й червона: Вірт дав прогноз на матч Шахтар – Динамо

Український тренер Юрій Вірт вважає, що в українському Класичному, яке відбудеться сьогодні, 2 листопада, в межах 11-го туру УПЛ, може бути вилучення. Також він вважає, що зустріч завершиться внічию.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Який прогноз на гру Шахтар – Динамо? Схиляюсь до нічиєї. Чомусь мені так здається, що буде результативна нічия 1:1 чи навіть 2:2. Може бути й червона. Та головне, щоб обійшлося без відвертих грубощів з боку обох команд", – сказав Вірт.

Матч Шахтар – Динамо розпочнеться о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію українського Класичного.

Після 10 турів Шахтар посідає перше місце в турнірній таблиці, а Динамо йде другим. У "гірників" 21 очко, що на 1 бал більше за киян. У попередньому турі Динамо розгромило Кривбас, а Шахтар – Кудрівку. В обох матчах був рахунок 4:0.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.