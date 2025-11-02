Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 11-го туру УПЛ

Сьогодні, 2 листопада, донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів".

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію українського Класичного у цій новині.

Після 10 турів Шахтар посідає перше місце в турнірній таблиці, а Динамо йде другим. У "гірників" 21 очко, що на 1 бал більше за киян. У попередньому турі Динамо розгромило Кривбас, а Шахтар – Кудрівку. В обох матчах був рахунок 4:0.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.