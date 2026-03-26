Вірт оцінив перспективи збірної України потрапити на ЧС-2026

Український тренер Юрій Вірт поділився своїми думками щодо матчу нашої національної команди зі збірною Швеції у півфіналі раунду плейоф відбору на чемпіонат світу.

Експерт заявив, що на перше місце у цьому протистоянні виходить результат. Він сподівається, що команда Реброва зможе переграти суперника та виконати поставлене перед нею завдання.

"Очікую, звичайно, що наша національна збірна продемонструє свою найкращу гру. Найголовніше в цьому матчі – результат. Очікую, що Україна зможе пройти цю збірну Швеції. Рахунок тут великого значення мати не буде. Тут два варіанти: або проходиш у фінал, або ні. Я вірю у краще! Україна у багатьох матчах була у скрутному становищі, з якого вони з честю виходили. Я впевнений в тому, що 26 березня буде день збірної України. Зірки зійдуться над стадіоном і дозволять нам пройти збірну Швеції. Я сподіваюсь, вірю та буду підтримувати нашу національну команду", – сказав Вірт

Також досвідчений тренер висловився про потенційний фінал відбору, де суперником буде переможець пари Польща – Албанія. Він розповів, хто є зручнішим опонентом для "синьо-жовтих", на його думку.

"Краще зіграти з тим, кого ми зможемо пройти. Для мене, відверто, краще зіграти проти збірної Албанії. Не хочеться грати з поляками у фіналі. Важко грати з польськими командами – це непростий суперник. З ними в нас постійно якісь заруби. Мало футболу, а більше – рубні. Сподіваюсь, у фіналі зіграємо з Албанією. Дай Боже, щоб воно так і було", – заявив Юрій.

Нагадаємо, що "синьо-жовте" дербі відбудеться у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.