Справу ще не зроблено: Вірт зробив прогноз на матч АЗ – Шахтар у чвертьфіналі Ліги конфренцій

Український тренер Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу-відповіді Шахтаря проти АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає BLIK.

Фахівець вважає, що "гірники" є очевидним фаворитом на вихід у півфінал турніру після перемоги (3:0) у першій зустрічі. Однак він заявив, що це треба довести на полі та ні в якому разі не допустити недооцінки суперника.

"Думаю, що фаворит на прохід до півфіналу після першого матчу між Шахтарем та АЗ більш ніж очевидний, але справу ще не зроблено, її потрібно довести до логічного завершення. Арда Туран має вибити з голів своїх гравців всі зайві думки, які там можуть сидіти, зарядити їх, налаштувати на максимально серйозний лад. У "гірників" уже був гіркий досвід у цьому сезоні, коли мали комфортну перевагу над Лехом після першого матчу 1/8 фіналу та ледь не впустили гандикап у два голи в поєдинку-відповіді", – сказав Вірт.

При цьому спеціаліст упевнений, що після тієї гри були зроблені правильні висновки. Він прогнозує, що цього разу донеччани не зроблять попередніх помилок і спрогнозував результат матчі в Алкмарі.

"Молоді бразильці мають зрозуміти, що не буває прохідних матчів у єврокубках, особливо на стадії плейоф. АЗ – дуже непроста команда. Вважаю, що гра в Алкмарі буде проходити приблизно за таким же сценарієм, як і перший матч між АЗ та Шахтарем. Тобто, обидві команди не закриватимуться в захисті. Мій прогноз – бойова нічия 1:1 чи 2:2", – заявив Вірт.

Зазначимо, що гра в Алкмарі відбудеться 16 квітня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.