Заслуга Ахметова: Вірт висловився про хеттрик Траоре в матчі проти Карпат

Юрій Вірт відреагував на перформанс форварда Шахтаря Лассіни Траоре, який забив три м'ячі у ворота Карпат в матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Своїми думками він поділився в етері УПЛ ТБ.

Експерт заявив, що велика заслуга в цьому є президента "гірників" Ріната Ахметова. Саме він начебто наполягав на тому, щоб 25-річний форвард залишився в команді.

"В мене є така інформація, що заслуга в тому, що він навіть учора вийшов – це все таки більше Ріната Леонідовича Ахметова. Тому що в нього закінчується контракт через 4 місяці, і він міг поїхати в Бельгію. В принципі, готові були відпустити його. Але Рінат Леонідович вірив у нього, просив поставити, сказав: "Він допоможе нам". Він учора вийшов і тричі забив. Тому відчуття Ахметова його не підвело, це точно, і плюс довіра головного тренера. Хоча ця заміна напрошувалася", – сказав Вірт.

Зазначимо, що Траоре в матчі проти Карпат з'явився на полі на 65-й хвилині. Він забив усі голи в цьому поєдинку.

Завдяки такому перформансу нападник "гірників" увійшов в історію УПЛ. Він став лише п'ятим гравцем в Українській Прем'єр-лізі, якому вдалося відзначитися хеттриком після виходу на заміну.