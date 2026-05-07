Вірт дав пораду Шахтарю перед грою з Крістал Пелес: Необхідно прибрати помилки першого матчу

Колишній головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт поділився своєю думкою щодо майбутнього матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій між Крістал Пелес та Шахтарем.

Його цитує Український футбол.

Відомий наставник переконаний, що донецький клуб спробує відіграти після поразки 1:3 у першому поєдинку. Тим паче, що на чолі Шахтаря працює тренер-мотиватор, який дуже добре вміє налаштовувати колектив.

"Я розумію, що є результат першої гри, й він невтішний. Проте Шахтар усе ще має віру й надію забити там два голи та боротися до кінця", – заявив Вірт.

Також ексголкіпер "гірників" розповів, що саме варто покращити команді Арди Турана, аби сподіватися на позитивний результат.

"Зрозуміло, у першому матчі "гірники" припустилися багатьох помилок, що призвели до пропущених м'ячів. Тому в другій зустрічі, звичайно, варто їх не повторити: надійно зіграти у захисті, постаратися не пропустити й шукати шанси в атаці. Ще не все сказано у цьому двобої", – відповів коуч.

Вірт відзначив рівень суперника донеччан, який чудово грає у єдиноборствах та на другому поверсі під час стандартів. За словами тренера, у Крістал Пелес хороша перехідна фаза від оборони до атаки, що було показано у першій зустрічі.

"Шахтар проаналізує та виправить помилки. Нічого неможливого у футболі немає. Треба вірити у те, що вони здатні зробити. Варто виходити й показувати свою гру. Повторюся, необхідно прибрати помилки першого матчу", – підсумував український спеціаліст.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 (за київським часом) на "Selhurst Park Stadium". Зустріч розсудить іспанець Алехандро Ернандес.

Додамо, що головний тренер Шахтаря Арда Туран переконаний, що його команді вдасться пробитись до фіналу турніру попри негативний результат першої гри. Півзахисник донеччан Єгор Назарина теж переконаний у цьому.