Вільярреал розгромив Леванте, Атлетико переграв Валенсію у 34 турі Ла Ліги

У суботу, 2 травня, продовжився 34-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Третя команда чемпіонату, вдома розгромила передостанню, Ленванте, з рахунком 5:1. Дубль оформив нападник збірної Грузії Жорж Мікаутадзе.

Водночас мадридський Атлетико на виїзді без проблем переміг Валенсію, закріпившись на 4-й сходинці турнірної таблиці.

Пізніше відбудеться ще два протистояння: Алавес зіграє проти Атлетика Більбао, а Осасуна прийме Барселону.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

34 тур, 2 травня

Вільярреал – Леванте 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Мікаутадзе, 1:1 – 51 Еспі, 2:1 – 62 Молейро, 3:1 – 68 Мікаутадзе, 4:1 – 87 Б'юкенен, 5:1 – 90 Пепе

Валенсія – Атлетико 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 74 Луке, 0:2 – 82 Кубо

19:30 Алавес – Атлетик

22:00 Осасуна – Барселона

Standings provided by Sofascore

Напередодні 34-й тур Ла Ліги стартував з матчу Жирона – Мальорка, в якому команда Віктора Циганкова та Владислава Ваната зазнала поразки з рахунком 0:1. Циганков вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.