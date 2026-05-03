Бетіс розбив Реал Ов'єдо, Сельта дотиснула Ельче в 34 турі Ла Ліги

У неділю, 3 травня, відбулася низка матчів 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, Сельта впевнено перемогла Ельче, а Хетафе вдома програв Райо Вальєкано.

Водночас у ще одному поєдинку ігрового дня Бетіс у домашніх стінах розгромив Реал Ов'єдо.

Закриватиме футбольний вечір протистояння, у якому Реал на виїзді зіграє проти Еспаньйола.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

34 тур, 3 травня

Сельта Віго – Ельче 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Альварес, 2:0 – 30 Аспас, 2:1 – 82 Сілва (пен), 3:1 – 85 Іглесіас

Хетарфе – Райо Вальєкано 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Камельйо, 0:2 – 73 Нтека

Нереалізований пенальті: 64 – Арамбаррі (Хетафе)

Бетіс – Реал Ов'єдо 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Кучо, 2:0 – 45 Еззальзулі, 3:0 – 58 Кучо

22:00 Еспаньйол – Реал Мадрид

Нагадаємо, вчора, 2 травня, Барселона здобула перемогу над Осасуною, водночас Атлетико переграв Валенсію.