Гвардіола – про період роботи в Манчестер Сіті: Це як бульбашка, в якій людям комфортно

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, як йому працюється в англійському гранді.

Його слова передає The Guardian.

Іспанський спеціаліст відзначив неймовірну атмосферу у команді, яка з сезону у сезон демонструє стабільні виступи на високому рівні.

"Я б не працював тут десять років, навіть якби вигравав усі ці трофеї, якби не було такого оточення. Я досі відчуваю неймовірну енергію і з радістю приходжу на роботу у вихідний", – сказав Жузеп.

Наставник "містян" окремо відзначив повернення Ілкая Гюндогана, який у вересні 2025-го знову одягнув футболку манчестерського клубу.

Гвардіола переконаний, що його команда рухається у правильному напрямку.

"Ось чому ми постійно граємо в Лізі чемпіонів, уже 12, 13, 14 років. Ось чому ми завжди боремося за титули – тому що клуб стабільний у плані тактики, систем, гравців і тренерів. Це як бульбашка, в якій людям комфортно", – заявив коуч.

Нагадаємо, що Гвардіола визначиться зі своїм майбутнім на чолі "містян" по закінченні поточного сезону-2025/26, незважаючи на те, що його контракт із англійським грандом розрахований до кінця червня 2027 року.

Іспанський фахівець очолює МанСіті з літа 2016-го та вже провів на чолі колективу 587 ігор. У цьому сезоні він з командою продовжує боротьбу за чемпіонство АПЛ. Після 33-х зіграних турів "містяни" посідають другу позицію (70 очок). Від лідера лондонського Арсенала відставання у 6 балів. Щоправда, у Манчестер Сіті на дві зіграні зустрічі менше, аніж у "канонірів".

Також манчестерський клуб побореться у Кубку Англії, де у фіналі зіграє проти Челсі (16 травня о 17:00 за київським часом).

Сьогодні, 4 травня, МанСіті зіграє проти Евертона у 35-му турі АПЛ. Початок – о 22:00.

