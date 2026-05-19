Вінісіус – про потрапляння у заявку Бразилії на ЧС-2026: Знадобилося 3,5 роки наполегливої роботи

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор публічно висловився про своє потрапляння у заявку збірної Бразилії на чемпіонат світу 2026 з футболу

Його реакція з'явилася в Інстаграмі.

25-річний атакувальний футболіст пригадав початок свого шляху у футболі та наголосив, що Мундіаль є вершиною у кар'єрі будь-якого гравця.

"Той хлопець, який колись грав босоніж у Сан-Гонсалу, повернувся. Чемпіонат світу – це вершина кар'єри для будь-якого футболіста, і я їду на свій другий турнір. Знадобилося 3,5 роки наполегливої роботи, щоб закріпитися серед 26 найкращих. Це було непросто. Дякую тренеру за довіру, своїй родині та вболівальникам за постійну підтримку. Вперед, разом! Ми – Бразилія, і віддамо всі сили, щоб принести радість нашій країні. Нехай історія буде іншою. Вірте у нашу команду. Мрія жива!" – написав Вінісіус.

Провідний гравець Реала провів у футболці національної команди 47 ігор (8 голів та стільки ж асистів).

Нагадаємо, що також у заявку "селесао" потрапив Неймар. Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті вже пояснив, чому повернув зіркового гравця у національну команду, яка поїде на ЧС-2026.

Додамо, що у рамках групового етапу ЧС-2026 Бразилія гарантовано проведе три поєдинки – проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).