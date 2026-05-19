Бразилія оголосила заявку на ЧС-2026 з Неймаром

Тренерський штаб збірної Бразилії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Склад збірної Хорватії:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Фенербахче), Вефертон (Греміо).

Захисники: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Даніло (Фламенго), Дуглас Сантос (Зеніт Санкт-Петербург), Габріель Магальєс (Арсенал), Роджер Ібанез (Аль-Алі), Лео Перейра (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Веслей (Рома).

Півзахисники: Бруно Гімариес (Ньюкасл), Касеміро (Манчестер Юнайтед), Даніло С. (Ботафого), Фабінью (Аль-Іттіхад), Лукас Пакета (Фламенго).

Нападники: Ендрік (Олімпік Ліон), Габріель Мартінеллі (Арсенал), Ігор Тьяго (Брентфорд), Луїс Енріке (Зеніт Санкт-Петербург), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Неймар молодший (Сантос), Рапінья (Барселона), Райан (Борнмут), Віні молодший (Реал Мадрид).

Нагадаємо, збірна Бразилії кваліфікувалася на чемпіонат світу з п'ятого місця у південноамериканському відборі на ЧС-2026 КОНМЕБОЛ, випередивши Парагвай та поступившись Уругваю, Колумбії, Еквадору та Аргентині. На груповому етапі чемпіонату світу бразильці зіграють проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті пояснив своє рішення включити вінгера Сантоса Неймара до розширеної заявки на ЧС-2026.