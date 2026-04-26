Вінгер Шахтаря зацікавив клуб з чемпіонату Бразилії

Вінгер Шахтаря Лукас Феррейра влітку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Netvasco.

За інформацією джерела, гравцем зацікавився бразильський Васко да Гама.

Зазначається, що клуб з Ріо-де-Жанейро спробує орендувати 19-річного бразильця з правом викупу.

У поточному сезоні Феррейра не має стабільної ігрової практики, зігравши у чемпіонаті України лише 11 із 24 матчів, у яких лише 1 раз вийшов у старті.

Напередодні стало відомо, що Шахтар зацікавлений у підписанні 18-річного нападника Палмейраса U-20 Гейттора.

Раніше повідомлялося, що донеччани вже підписали 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетико Паранаенсе. "Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме, а також гравцем юнацької команди Фламенго Раяном Роберту.