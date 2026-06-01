Шахтар цікавиться вінгером Олімпіакоса, до якого також придивляються Бенфіка та Саутгемптон

Шахтар проявляє інтерес до бразильського вінгера Олімпіакоса Андре Луїса.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що гравцем також цікавляться Бенфіка та Саутгемптон.

Водночас додається, що на даному етапі офіційних пропозицій немає, але переговори можуть продовжитися найближчими тижнями.

У поточному сезоні на рахунку Андре Луїса 30 матчів на клубному рівні, в яких він забив 7 голів та віддав стільки ж асистів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар очолив рейтинг клубів за співвідношенням подоланої дистанції з м'ячем та без нього.