Шахтар проявляє інтерес до 18-річного вінгера Фламенго – ЗМІ

Шахтар проявляє інтерес до бразильського вінгера юнацької команди Фламенго Раяна Роберту.

Про це повідомляє Antenados no Futebol.

За інформацією джерела, керівництво Фламенго ніяк не може домовитися зі своїм 18-річним гравцем щодо продовження контракту, який закінчується у березні наступного року.

Водночас "гірники" поки не робили пропозицій щодо можливого трансферу та слідкують за подальшим розвитком подій.

У контракті Роберту є клаусула у розмірі 50 мільйонів євро, проте вона навряд чи буде актуальною, якщо футболіст не продовжить угоду з бразильським клубом.

Також за гравцем стежить ще низка клубів, однак конкретних потенційних покупців джерело не розкриває.

Напередодні стало відомо, що Шахтар завершив роботу над підписанням вінгера Атлетико Паранаенсе Бруніньйо.