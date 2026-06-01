Шахтар очолив світовий рейтинг за унікальним біговим показником

Микола Літвінов — 1 червня 2026, 13:08
Донецький Шахтар очолив рейтинг клубів за співвідношенням подоланої дистанції з м'ячем та без нього.

Про це повідомляє CIES.

За даними Міжнародного центру спортивних досліджень, "гірники" з показником х1.69 випереджають всіх своїх конкурентів у світі. Друге місце посідає норвезький Буде-Глімт із результатом х1.65.

Переможець цьогорічної Ліги чемпіонів французький Парі Сен-Жермен за цим показником перебуває на третьому місці (х1.62), каталонська Барселона (х1.61) – на четвертому, мюнхенська Баварія – на шостому (х1.54).

Зауважимо, що Шахтар у сезоні-25/26 став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де поступився за сумою двох матчів англійському Крістал Пелес.

