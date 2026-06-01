Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я йду з вдячністю, повагою та спогадами: Конопля після переходу в Боруссію М. висловив подяку Шахтарю

Микола Літвінов — 1 червня 2026, 12:47
Я йду з вдячністю, повагою та спогадами: Конопля після переходу в Боруссію М. висловив подяку Шахтарю
Юхим Конопля
borussia/instagram

Правий захисник Боруссії Менхенгладбах Юхим Конопля висловив свою вдячність донецькому Шахтарю.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Дякую, командо. Ці роки були неймовірними. Ми разом працювали, боролися, перемагали та створювали щось особливе. Я вдячний кожному гравцю, кожному члену персоналу та всім, хто був частиною цього шляху.

Окреме дякую Арді Турану. Містере, Ваша віра, характер і лідерство змінили нас та допомогли досягти результатів, якими ми можемо пишатися. Я йду з вдячністю, повагою та спогадами, які зі мною назавжди. Ви – найкращі".

Зауважимо, що Конопля є вихованцем Шахтаря, до першої команди "гірників" приєднався у 2021 році після дворічної оренди в Десну. Забив 2 голи у 27 матчах за збірну України. Наразі трансферна вартість захисника оцінюється в 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Конопля підписав із Боруссією Менхенгладбах контракт на три роки – до кінця червня 2029 року.

Читайте також :
Відео Фото Велична історія, батьківщина тер Штегена, застій прямо зараз: у який клуб перейшов Конопля
Боруссія Менхенгладбах Юхим Конопля Шахтар Донецьк

Юхим Конопля

Дружина зірки збірної України гучно відсвяткувала трансфер у Бундеслігу: ефектна фотосесія на озері в Італії
Спортдир Боруссії Менхенгладбах: Конопля здатен принести свої лідерські якості
Велична історія, батьківщина тер Штегена, застій прямо зараз: у який клуб перейшов Конопля
Не можу описати, що зараз відчуваю. Конопля прокоментував перехід у Боруссію Менхенгладбах
Боруссія Менхенгладбах оголосила про підписання захисника збірної України

Останні новини