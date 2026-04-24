Шахтар посперечається з Манчестер Сіті за бразильського бомбардира

Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні 18-річного нападника Палмейраса U-20 Гейттора.

Про це повідомляє ESPN.

На гравця молодіжної збірної Бразилії вишикувалася черга претендентів. Зокрема, повідомляється про інтерес до талановитого футболіста зі сторони Манчестер Сіті та Жирони.

За інформацією джерела, нещодавно Шахтар зробив конкретну пропозицію Палмейрасу щодо придбання Гейттора. Наразі бразильський клуб вивчає всі пропозиції.

Також відомо, що Палмейрас отримував пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро від неназваного клубу. При цьому клаусула футболіста становить 100 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt, Гейттор забив 16 голів у 35 матчах за Палмейрас U-20. У складі головної команди "зелено-білих" центрфорвард не зіграв жодного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Шахтар вже підписав 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетико Паранаенсе. "Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме, а також гравцем юнацької команди Фламенго Раяном Роберту.