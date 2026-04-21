Шахтар посперечається з клубом АПЛ за підписання вінгера Атлетико Мінейро

Шахтар зацікавився у підписанні вінгера Атлетико Мінейро U-20 Рікельме.

Про це повідомляє O TEMPO Sports.

За інформацією видання, конкуренцію "гірникам" може скласти англійський Борнмут, який також стежить за виконавцем.

Представники обох клубів уважно стежили за вінгером на чемпіонаті Південної Америки U-17 і найближчими тижнями, як очікується, вийдуть на Атлетико Мінейро з пропозиціями щодо трансферу.

Як і з ситуацією з Бруніньйо, якого Шахтар вже придбав, у разі підписання Рікельме зможе доєднатися до Шахтаря лише у січні наступного року, коли йому виповниться 18 років.

Раніше повідомлялося, що Шахтар також проявляє інтерес до бразильського вінгера юнацької команди Фламенго Раяна Роберту.