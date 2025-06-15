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Чемпіон Футбол

Гарначо визначився, де він хоче продовжити кар'єру

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 18:14
Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо
Getty Images

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо розуміє, в якому чемпіонаті він хоче продовжити свою кар'єру.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на інтерес з боку багатьох клубів топових європейських чемпіонатів, 20-річний аргентинець хоче залишитися в АПЛ, де на нього претендують Челсі та Астон Вілла.

Зазначимо, що "червоні дияволи" встановили ціну на Гарначо для всіх зацікавлених в гравцеві клубів.

І після цього з гонки за футболіста вибув леверкузенський Баєр, який нещодавно очолив колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

Раніше з'явилася інформація, що колишній підопічний Рубена Аморіма відмовився возз'єднатися із ним на "Олд Траффорді".

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо

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