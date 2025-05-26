Знову в справі: тен Гаг став новим головним тренером Баєра

Колишній тренер Аякса та Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг очолив леверкузенський Баєр.

Про це повідомляє сайт "фармацевтів".

Згідно з джерелом, сторони поставили свої підписи під дворічним контрактом (до літа 2027 року).

На цій посаді 55-річний нідерландець замінить Хабі Алонсо, якого вчора, 25 травня, представили в якості нового тренера мадридського Реала.

"Баєр – один з найкращих клубів Німеччини, який також входить до європейської еліти. Клуб пропонує чудові умови, і я був дуже вражений переговорами з керівництвом. Я приїхав до Леверкузена, щоб підтвердити амбіції, які зросли за останні кілька років. Це захоплююче завдання – будувати щось разом на цьому етапі потрясінь і розвивати амбітну команду", – сказав тен Гаг.

✍️ #Bayer04 hat Erik ten Hag als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 55-jährige Niederländer unterzeichnete einen bis 2027 gültigen Vertrag.



Zur Pressemitteilung 🔗 https://t.co/QcyilBNgah#Werkself | #tenHag — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 26, 2025

Нагадаємо, що сезон-2024/25 Ерік тен Гаг розпочинав на чолі Манчестер Юнайтед. Але наприкінці жовтня минулого року його відправили у відставку через погані результати команди.

На "Олд Траффорд" місце тен Гага посів Рубен Аморім, який спочатку не хотів залишати Спортинг по ходу сезону. Але тепер португалець вважає, що зробив правильний вибір.