Баєр відмовився від ідеї придбати вінгера Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо на даний момент не знаходиться в списку трансферних цілей леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Згідно з джерелом, "фармацевти" розуміють, що їм доведеться розстатися з великою сумою через трансфер та особистий контракт гравця збірної Аргентини.

У Леверкузені не готові йти на такий крок, а тому клуб зосередиться на інших варіантах.

Паралельно із цим Баєр завершує продаж Флоріана Вірца у Ліверпуль, який поб'є трансферний рекорд АПЛ.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед збирається продати Алехандро Гарначо під час літнього трансферного вікна. При цьому "червоні дияволи" визначилися, скільки вони хочуть заробити на трансфері футболіста.