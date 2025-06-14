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Баєр відмовився від ідеї придбати вінгера Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 14 червня 2025, 11:17
Баєр відмовився від ідеї придбати вінгера Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
IMAGO

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо на даний момент не знаходиться в списку трансферних цілей леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Згідно з джерелом, "фармацевти" розуміють, що їм доведеться розстатися з великою сумою через трансфер та особистий контракт гравця збірної Аргентини.

У Леверкузені не готові йти на такий крок, а тому клуб зосередиться на інших варіантах.

Паралельно із цим Баєр завершує продаж Флоріана Вірца у Ліверпуль, який поб'є трансферний рекорд АПЛ.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед збирається продати Алехандро Гарначо під час літнього трансферного вікна. При цьому "червоні дияволи" визначилися, скільки вони хочуть заробити на трансфері футболіста.

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