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Дьокереш відмовився переходити в Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 14 червня 2025, 14:28
Дьокереш відмовився переходити в Манчестер Юнайтед
Віктор Дьокереш
Getty Images

Зірковий форвард Спортинга Віктор Дьокереш відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Record.

Тривалий час Манчестер Юнайтед був одним із головних претендентів на підписання Дьокереша. Важливим козирем "Червоних дияволів" у боротьбі за гравця був фактор головного тренера Рубена Аморіма, який покинув Спортинг лише восени минулого року.

Проте той факт, що Манчестер Юнайтед у наступному сезоні не гратиме в Лізі чемпіонів, змусив Дьокереша відхилити пропозицію від "Червоних дияволів". Наразі головним претендентом на нападника є Арсенал. Ще наприкінці травня повідомлялося про те, що 26-річний швед дав згоду на перехід у лондонський клуб.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга.

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