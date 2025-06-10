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Манчестер Юнайтед встановив ціну на Гарначо для п'ятьох зацікавлених клубів

Олексій Погорелов — 10 червня 2025, 20:58
Манчестер Юнайтед встановив ціну на Гарначо для п'ятьох зацікавлених клубів
Алехандро Гарначо
IMAGO

Манчестер Юнайтед визначився із сумою, яку він хоче отримати в разі продажу Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, будь-хто, у кого з'явиться думка придбати 20-річного аргентинця, матиме викласти зі своєї кишені 70 мільйонів фунтів.

Повідомляється, що на вінгера збірної Аргентини претендують п'ять клубів, а саме Челсі, Астон Вілла, Наполі, Атлетико Мадрид та Баєр.

"Червоні дияволи" налаштовані продати Гарначо після того, як він зруйнував свої відносини з головним тренером Рубеном Аморімом, який більше не розраховує на футболіста.

Манкуніанці планують використати отримані за Алехандро гроші, щоб продовжити перебудову команди під забаганки Аморіма.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вже придбав Матеуса Кунью у Вулвергемптона, а також веде переговори із Брентфордом про перехід Бріана Мбемо.

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