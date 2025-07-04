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Вінгер Челсі може пропустити матч 1/4 фіналу клубного ЧС через загибель Жоти

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 09:28
Вінгер Челсі може пропустити матч 1/4 фіналу клубного ЧС через загибель Жоти
Діогу Жоту
Getty Images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що вінгер команди Педру Нету може не зіграти проти Палмейраса в матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу через загибель Діогу Жоти.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Педру не просто засмучений, а навіть більше. Зараз ми намагаємось його підтримати. Участь у матчі з Палмейрасом – виключно його рішення. Як би він не вирішив – це буде правильно.

Це дуже сумний день, мені важко підібрати слова. Найгірше відчуття, яке є у подібних ситуаціях – безпорадність. Можу лише висловити свою любов та підтримку сім'ї Діогу Жоти", – сказав Мареска.

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Нагадаємо, що напередодні Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль. 

Матч проти Палмейраса в межах 1/4 фіналу КЧС відбудеться у суботу зранку, 5 липня о 04:00 за київським часом.

Раніше на трагедію Жоти відреагував ексфутболіст Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

Клубний чемпіонат світу Палмейрас Челсі Педру Нету Енцо Мареска Діогу Жота

Педру Нету

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