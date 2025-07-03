Названо причину ДТП, в якій загинув Жота – ЗМІ

Прокол шини автомобіля португальця Діогу Жоти став причиною смертельної автокатастрофи.

Про це пише ВВС.

Нагадаємо, що вінгер Ліверпуля Діогу Жота загинув в автомобільній аварії разом зі своїм братом Андре Сілвою в іспанській провінції Самора.

ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

Після цього авто нападника Ліверпуля злетіло з дороги та загорілося.

Раніше чемпіони Англії відреагували на загибель свого футболіста.