Названо причину ДТП, в якій загинув Жота – ЗМІ
Діогу Жоту
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Прокол шини автомобіля португальця Діогу Жоти став причиною смертельної автокатастрофи.
Про це пише ВВС.
Нагадаємо, що вінгер Ліверпуля Діогу Жота загинув в автомобільній аварії разом зі своїм братом Андре Сілвою в іспанській провінції Самора.
ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.
Після цього авто нападника Ліверпуля злетіло з дороги та загорілося.
Раніше чемпіони Англії відреагували на загибель свого футболіста.