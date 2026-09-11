Челсі продовжив контракт із вінгером збірної Португалії

Вінгер збірної Португалії Педру Нету продовжив контракт із лондонським Челсі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Новий контракт розрахований на 6 років – до кінця червня 2032 року. Попередня угода діяла до літа 2031 року.

Нету виступає за Челсі з літа 2024 року, коли лондонці віддали за нього Вулвергемптону 60 мільйонів євро. Сумарно за цей час 26-річний вінгер провів за Челсі 108 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 21 голом і 19 асистами.

В 2020 році Педру Нету дебютував за збірну Португалії. Наразі провів за національну команду 30 матчів, відзначившись 3 голи та 5 асистів.

Влітку поточного року інтерес до португальського вінгера проявляв Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.