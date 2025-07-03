Почав у Фонсеки, пройшов через "Мордор", став кращим джокером АПЛ. Яким футбольний світ запам'ятає Діогу Жоту

3 липня принесло для футбольних фанатів трагічну новину: в автокатастрофі загинув форвард Ліверпуля і збірної Португалії Діогу Жота. Йому було 28 років, лише кілька тижнів тому він виграв зі збірною Португалії Лігу Націй. Чемпіон розповідає, яким він залишиться в пам'яті.

Почати потрібно з того, що Жота – не ім'я і не прізвище Діогу. У нього найпоширеніше прізвище в Португалії, Сілва – і, наприклад, у Чемпіоншипі він грав саме під ним. Правила другого англійського дивізіону суворі й передбачають виступ гравців саме під прізвищами. Але все ж прізвище занадто поширене, і перед дебютом в одній лізі з Бернарду і Давідом Сілвами форвард повернувся до написання "Diogo J." на футболці. "Жота" – назва десятої літери португальського алфавіту, і під таким ім'ям нападник став відомий.

При цьому, як ви розумієте, такими проблемами був стурбований форвард, чия дорога до визнання не була встелена трояндами.

Акселерат із Пасуша

Хоча Діогу народився в Порту, однойменний клуб не зацікавився гравцем одразу. Жота пройшов школу Пасуш Феррейри – португальської команди, яка якраз у ті часи переживала найкращі часи у своїй історії. У сезоні-2012/13 Пасуш сенсаційно посів третє місце в чемпіонаті – і тоді ж до його лав був зарахований юний форвард.

Час показав, що "бронзовий" сезон був не більше, ніж спалахом – уже наступного сезону Пасуш ледь не вилетів. Під керівництвом Паулу Фонсеки Жота швидко почав грати в основі, забив 15 голів у 45 матчах – і його наступною командою став саме Порту. Щоправда, це не означало, що його придбали "дракони": перспективного форварда купив Атлетико, який тут же віддав гравця в оренду.

Такий високий інтерес до середньої, загалом, результативності був обумовлений тим, що гравець почав феєрити дуже рано. Дебютував на професійному рівні він у 17 років, уперше вийшов на поле і забив у 18, дуже велику роль грав у молодших збірних Португалії, з їхньою величезною конкуренцією...

У Порту гравець теж не загубився, забивши дев'ять м'ячів у сезоні, під час якого йому виповнилося 20 років. Атлетико, у якого тоді форвардів було на окрему команду (Грізманн, Корреа, Торрес, Гамейро, Коста), утім, не планував повертати гравця з оренди – і тоді Жота став частиною, можливо, найнезвичайнішого проєкту в історії англійського футболу.

Історичний прорив із проєктом Жорже Мендеша

Англійське містечко Вулвергемптон зовсім недавно стало учасником скандалу. Гравець Челсі Мадуеке, приїхавши на гру з "вовками", написав у соцмережах: "Усе в цьому місті – лайно". Він після цього і на полі образив команду, оформивши хеттрик (Челсі виграв 6:2), але все одно заслужив осуд.

Вулверхемптон – одне зі знакових, найважливіших міст для Великої Британії часів промислової революції. Тут добували вугілля, руду, вапняк, тут же плавили сталь, пізніше почали робити автомобілі... Загалом, найважливіше місто для розвитку імперії – що, втім, не скасовує факту, що навіть британець Джон Рональд Руел Толкієн придумав образ Мордора, побувавши саме тут. Чорне від диму і смогу небо надихнуло класика на образ глибоко депресивної землі.

Футбольний клуб із цього міста переживав, без перебільшення, великі часи в п'ятдесяті, коли вигравав титул за титулом, але до середини 2010-их перестав про Європу навіть мріяти. Другий, іноді навіть третій дивізіон, жодних перспектив – якщо в індустріальну епоху Вулвергемптон був просто "похмурим", то в постіндустріальну став містом безробітних.

І в цю глушину приїхав агент номер один. Сам Жорже Мендеш загорівся, здавалося б, безнадійною ідеєю: зібрати в такому місті португальську колонію і повернути "вовків" у світовий топ. Хай ваас не дивує той факт, що Жота після Порту поїхав у Чемпіоншип. Дев'ять голів за рік – це, звісно, непогано, але той же Рубен Невеш їхав у другий дивізіон у статусі одного з найперспективніших півзахисників світу. У якийсь момент не Валенсія, де Мендеш теж пустив коріння, а саме Вулвз стали для нього головним активом.

Переїхавши з Португалії до Англії, Діогу отримав тільки більше земляків на полі. Вулвергемптон у певний момент випускав до 9 португальців у стартовому складі – не кажучи про те, що і в тренери набирав земляків Діогу (Нуну Ешпіріту Санту, Бруну Лаже). Природно, у місті з'являлося й оточення зірок – Невеш розповідав, що на день народження, який він святкував саме на місці роботи, прийшло 30 співвітчизників – і це могло б викликати претензії, якби не чудові результати. "Вовки" вийшли не тільки в АПЛ, а й у Лігу Європи! Ба більше: там дійшли до чвертьфіналу.

Саме в цьому історичному сезоні Жота домігся нетривіального досягнення: забив у єврокубках більше, ніж у чемпіонаті. 7 голів в АПЛ – і 9 голів у Лізі Європи. Такому подвигу не завадило навіть вилучення в одній з ігор – адже Еспаньолу і Бешикташу португалець забив по хеттрику. Красиво, яскраво, дало змогу отримати перші виклики до національної збірної – але аж ніяк не скасовувало той факт, що у Вулвергемптоні португалець став запасним. Рауль Хіменес не залишав шансів, він був одним із найкращих форвардів усієї ліги.

Ліверпуль: найкращий суперсаб Прем'єр-ліги

Можливо, тому багатьох дивував трансфер гравця в Ліверпуль – адже Діогу навіть у слабшій команді був запасним. Але виявилося, що "червоні" купували не зірку, а особливі футбольні скіли.

Феноменально відкриваючись і вивчаючи втомленого суперника, Діогу врятував для Ліверпуля дуже багато матчів. Минулого сезону Жота встановив рекорд клубу, забивши найшвидший гол після виходу на заміну. У матчі з Ноттінгемом португалець вийшов у другому таймі, прийшов на кутовий і відзначився першим же дотиком.

Англійська Прем'єр-ліга прийняла Жоту неприязно: він багато страждав від травм. Але цей неприємний фактор мотивував Діогу нагадати лізі, яка призабула про Сульшера-гравця і звикла сприймати його як тренера, про амплуа суперсаба. За час на Енфілді Діогу відзначився після виходу на заміну 12 разів – і регулярно допомагав відзначитися іншим, посилюючи гру своєю активністю.

2025-й мав усі шанси стати для Діогу часом прориву. Виграно перший великий трофей із Ліверпулем, виграно Лігу Націй, "червоні" найпотужнішим чином підсилюють склад – у таких командах і запасним бути почесно. 28 років – уже чимало, але "джокером" можна років до 40 бути. Загалом, у червні Діогу нарешті оформив стосунки зі своєю дівчиною Рутою Кардозу, яка раніше народила йому трьох дітей. А в липні Жота разом зі своїм братом перекинулися в машині під час обгону. Врятувати нікого з них не вдалося...

Футбольний світ прощається з Жотою

Юрген Клопп: " Моє серце розбите від горя, дізнавшись про смерть Діогу і його брата Андре. Діогу був не тільки фантастичним гравцем, а й чудовим другом, люблячим і турботливим чоловіком і батьком! Ми будемо дуже сумувати за тобою. Усі мої молитви, думки і сили – Руті, дітям, родині, друзям і всім, хто їх любив. Спочивай з миром – люблю ".

Кріштіану Роналду: " Просто немислимо. Щойно ми були разом у збірній, нещодавно ти одружився. Я висловлюю свої співчуття твоїй родині, твоїй дружині та твоїм дітям. Нехай із ними буде вся сила цього світу. Я знаю, що ти завжди будеш із ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами ".

Алексіс МакАллістер: " Не можу в це повірити. Я завжди пам'ятатиму твої посмішки, твій гнів, твій інтелект, твою дружбу і все, що робило тебе людиною. Це дуже боляче, нам буде тебе не вистачати. Спочивай з миром, дорогий Діогу ".

Рубен Невеш: " Кажуть, що ми по-справжньому втрачаємо людей тільки тоді, коли ми забуваємо про них. Я ніколи не забуду тебе! "

Дарвін Нуньєс: " Немає слів, здатних вгамувати такий великий біль. Я завжди буду згадувати тебе з посмішкою. Ти був чудовим партнером і на полі, і за його межами. Родині бажаю сил. Я думаю, що, де б він не був, Діогу завжди буде з вами – особливо з дружиною і дітьми ".