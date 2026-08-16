Конкурентом Мудрика зацікавився клуб із саудівського чемпіонату – інсайдер

Вінгер лондонського Челсі Педру Нету опинився у сфері інтересів саудівського Аль-Хіляля.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, цей трансфер буде напряму залежити від того, скільки за свого нападника захоче отримати керівництво лондонців, оскільки раніше Манчестер Сіті вже відмовився від ідеї підписати Нету через високий цінник.

Зауважимо, що 26-річний португалець є вихованцем Браги. У розташуванні Челсі Нету опинився влітку 2024 року, коли перейшов до лондонської команди з Вулвергемптона за 60 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У сезоні-25/26 вінгер провів у футболці "синіх" 52 матчі, у яких відзначився 10 голами та 10 асистами. Його чинний контракт з клубом спливає 30 червня 2031 року.

Нагадаємо, що напередодні Челсі віддав в оренду в Бернлі свого казахстанського нападника Дастана Сатпаєва.