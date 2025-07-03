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Футболіст Ліверпуля загинув у автокатастрофі – ЗМІ

Станіслав Лисак — 3 липня 2025, 11:18
Футболіст Ліверпуля загинув у автокатастрофі – ЗМІ
Діогу Жота
Getty Images

28-річний футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП.

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca. Пізніше цю інформацію підтвердили й у SkySports.

Автокатастрофа сталася на 65-му кілометрі автомагістралі A-52 в Іспанії, неподалік муніципалітету Паласіос-де-Санабрія у провінції Самора.

Гравець загинув у машині, в якій їхав разом зі своїм 26-річним братом Андре, який також був футболістом. 25-річний брат Жоти виступав за Пенафієл з другої португальської ліги.

Автомобіль з'їхав з дороги, що спричинило пожежу. Швидка допомога, що приїхала на місце аварії констатувала смерть обох футболістів.

Діогу Жота починав свою професійну кар'єру в клубі Пасуш Феррейра, звідки у 2016 році за 7 млн євро перейшов у мадридський Атлетико.

У 2018-му після низки оренд португальця підписав Вулвергемптон за 14 млн. За два сезони Жота зумів зарекомендувати себе в Англії, за що отримав підвищення – Ліверпуль оформив трансфер гравця за 44,7 млн євро.

У поточному сезоні Діогу провів за мерсисайдців 37 матчів в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 4 асисти. У ЗМІ навіть ходили чутки про можливий відхід гравця в інший клуб АПЛ або Саудівської Аравії.

Останнім матчем у кар'єрі Жоти став фінал Ліги націй УЄФА, де Португалія по пенальті перемогла Іспанію.

Загалом за клубну кар'єру Діогу Жота провів 398 матчів, забив 136 голів та віддав 66 передач. Португалець є чемпіоном Англії в складі Ліверпуля, дворазовим переможцем Ліги націй, володарем Кубку Англії та двічі Кубку англійської ліги, а також Жота допоміг Вулвергемптону виграти Чемпіоншип у сезоні-2017/2018.

За збірну Португалії 28-річний гравець провів 49 матчів в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 12 результативних передач.

Ліверпуль Діогу Жота

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