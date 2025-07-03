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Так важко знайти правильні слова, – Трент відреагував на загибель Жоти

Микола Дендак — 3 липня 2025, 22:10
Так важко знайти правильні слова, – Трент відреагував на загибель Жоти
Трент Александер-Арнольд
Getty images

Колишній одноклубник Діогу Жоти у Ліверпулі, а нині футболіст мадридського Реала, Трент Александер-Арнольд відреагував на трагічну смерть португальського нападника.

Відповідний пост захисник опублікував на своїй сторінці в Х.

"Так важко знайти правильні слова, коли голова і серце намагаються змиритися з тим, що хтось, про кого ти так сильно піклуєшся, пішов. Діогу, твоя сім'я була твоїм світом. Вони були всім. За Руту, його дітей і батьків, всі наші серця розбиті. І за Андре також. Брати й найкращі друзі.
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Коли стає менш боляче, я хочу згадувати Діогу з великою посмішкою. Стільки сміху і щасливих моментів. Він був таким чудовим товаришем по команді та справжнім другом. Назавжди номер 20. Спочивай з миром, Діогу", – написав Трент.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.

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Діогу Жота

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