Так важко знайти правильні слова, – Трент відреагував на загибель Жоти

Колишній одноклубник Діогу Жоти у Ліверпулі, а нині футболіст мадридського Реала, Трент Александер-Арнольд відреагував на трагічну смерть португальського нападника.

Відповідний пост захисник опублікував на своїй сторінці в Х.

" Так важко знайти правильні слова, коли голова і серце намагаються змиритися з тим, що хтось, про кого ти так сильно піклуєшся, пішов. Діогу, твоя сім'я була твоїм світом. Вони були всім. За Руту, його дітей і батьків, всі наші серця розбиті. І за Андре також. Брати й найкращі друзі.

Коли стає менш боляче, я хочу згадувати Діогу з великою посмішкою. Стільки сміху і щасливих моментів. Він був таким чудовим товаришем по команді та справжнім другом. Назавжди номер 20. Спочивай з миром, Діогу", – написав Трент.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.