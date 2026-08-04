Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті націлився на трансфер вінгера Челсі

Олександр Булава — 4 серпня 2026, 21:20
Манчестер Сіті націлився на трансфер вінгера Челсі
Педру Нету
ФК Челсі

Манчестер Сіті зацікавлений можливістю підписання 26-річного португальського вінгера лондонського Челсі Педру Нету.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Містяни" вже розпочали переговори з представниками гравця щодо можливого переходу.

Трансфер стане можливим, якщо Тоттенгем придбає у Сіті Савіньйо. При цьому сам Нету є запасним варіантом і для самих "шпор". Остаточна доля угоди залежатиме від оцінки трансферної вартості португальця з боку "синіх", які влітку 2024 року придбали його у Вулвергемптона за 60 млн євро.

У минулому сезоні вінгер оформив 10 голів та 10 асистів у 52 матчах.

Напередодні Манчестер Сіті визначився із сумою, за яку готовий продати Родрі у мадридський Реал.

Манчестер Сіті Футбольні трансфери Челсі Педру Нету

Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті – про перехід Сілви у Реал: Він дуже давно говорив про Іспанію
Поїде підкорювати місцеві паби: Атлетико цікавиться скандальною зіркою Манчестер Сіті
За ним полює Реал: Манчестер Сіті повісив цінник на Родрі
Манчестер Сіті близький до трансферу молодої зірки збірної Марокко
Перес дав "зелене світло": Реал і Манчестер Сіті розпочали перемовини щодо трансферу Родрі

Останні новини