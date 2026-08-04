Манчестер Сіті націлився на трансфер вінгера Челсі

Манчестер Сіті зацікавлений можливістю підписання 26-річного португальського вінгера лондонського Челсі Педру Нету.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Містяни" вже розпочали переговори з представниками гравця щодо можливого переходу.

Трансфер стане можливим, якщо Тоттенгем придбає у Сіті Савіньйо. При цьому сам Нету є запасним варіантом і для самих "шпор". Остаточна доля угоди залежатиме від оцінки трансферної вартості португальця з боку "синіх", які влітку 2024 року придбали його у Вулвергемптона за 60 млн євро.

У минулому сезоні вінгер оформив 10 голів та 10 асистів у 52 матчах.

Напередодні Манчестер Сіті визначився із сумою, за яку готовий продати Родрі у мадридський Реал.