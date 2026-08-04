Манчестер Сіті націлився на трансфер вінгера Челсі
Педру Нету
ФК Челсі
Манчестер Сіті зацікавлений можливістю підписання 26-річного португальського вінгера лондонського Челсі Педру Нету.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Містяни" вже розпочали переговори з представниками гравця щодо можливого переходу.
Трансфер стане можливим, якщо Тоттенгем придбає у Сіті Савіньйо. При цьому сам Нету є запасним варіантом і для самих "шпор". Остаточна доля угоди залежатиме від оцінки трансферної вартості португальця з боку "синіх", які влітку 2024 року придбали його у Вулвергемптона за 60 млн євро.
У минулому сезоні вінгер оформив 10 голів та 10 асистів у 52 матчах.
Напередодні Манчестер Сіті визначився із сумою, за яку готовий продати Родрі у мадридський Реал.