Іспанський журналіст назвав клуб, який цікавиться Ванатом
Український нападник Жирони Владислав Ванат входить до сфери інтересів іспанського Бетіса.
Про це інформує журналіст Крістіан Вакеро.
Клуб Ла Ліги продовжує пошуки нового форварда, тому розглядає варіант із футболістом збірної України, який не хоче грати у каталонському колективі після вильоту у Сегунду.
Ванат є альтернативним варіантом для "зелено-білих", якщо зірветься трансфер форварда нідерландського АЗ Троя Перротта.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ванат відмовився розминатися за межами поля з командою під час матчу стартового туру Сегунди Жирона – Леганес, який закінчився нічиєю 1:1, а роздягальня "біло-червоних" була невдоволена подібними діями від українця.
Після поєдинку Владислав, у якого з командою контракт до 30 червня 2030 року, пояснив ситуацію. Ванат виступає за іспанський клуб із вересня 2025-го. Відтоді провів за "червоно-білих" 29 поєдинків (10 голів та 2 асисти).
Нагадаємо, що Віктор Циганков також влаштував демарш та відмовився виходити на заміну, пішовши додивлятися матч на трибуни. Жирона відкрила дисциплінарне провадження проти правого вінгера.