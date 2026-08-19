Іспанський журналіст назвав клуб, який цікавиться Ванатом

Український нападник Жирони Владислав Ванат входить до сфери інтересів іспанського Бетіса.

Про це інформує журналіст Крістіан Вакеро.

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Клуб Ла Ліги продовжує пошуки нового форварда, тому розглядає варіант із футболістом збірної України, який не хоче грати у каталонському колективі після вильоту у Сегунду.

Ванат є альтернативним варіантом для "зелено-білих", якщо зірветься трансфер форварда нідерландського АЗ Троя Перротта.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ванат відмовився розминатися за межами поля з командою під час матчу стартового туру Сегунди Жирона – Леганес, який закінчився нічиєю 1:1, а роздягальня "біло-червоних" була невдоволена подібними діями від українця.

Після поєдинку Владислав, у якого з командою контракт до 30 червня 2030 року, пояснив ситуацію. Ванат виступає за іспанський клуб із вересня 2025-го. Відтоді провів за "червоно-білих" 29 поєдинків (10 голів та 2 асисти).

Нагадаємо, що Віктор Циганков також влаштував демарш та відмовився виходити на заміну, пішовши додивлятися матч на трибуни. Жирона відкрила дисциплінарне провадження проти правого вінгера.