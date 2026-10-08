Перехід Карвахаля у Хетафе під загрозою через фінансовий контроль Ла Ліги

У Ла Лізі досі не дали дозволу для Хетафе на підписання колишнього правого захисника мадридського Реала Дані Карвахаля.

Про це інформує Cadena SER.

Все через те, що іспанський клуб пропонує чемпіону Європи-2024 зарплату у вигляді 400 тисяч євро на рік, тоді як у футболці "вершкових" Дані отримував на рік аж близько 10 мільйонів євро.

Тому представники місцевої першості повинні перевірити фінансові умови угоди, щоб не допустити прихованих виплат. Відповідне правило поширюється на всі команди чемпіонату. Ті умови, які Хетафе пропонує Карвахалю, у Ла Лізі вважають нереальними.

Президент іспанського клубу вже заявляв, що перехід колишньої зірки Реала зірвано.

Нагадаємо, що влітку 2026-го Карвахаль став вільним агентом. Дані покинув мадридський Реал, якому віддав майже усю свою кар'єру. У футболці "вершкових" провів 451 матч, у яких відзначився 14 голами та 66 асистами. Із "Королівським клубом" виграв 27 титулів. Також правий захисник пограв за леверкузенський Баєр.(36 ігор).

Додамо, що після 7-ми турів нового сезону Ла Ліги-2026/27 Реал йде 4-м, маючи у своєму активі 15 балів. Тоді як Хетафе з 8 очками йде 11-м у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що трьом клубам АПЛ запропонували підписати Карвахаля.