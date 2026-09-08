Трьом клубам АПЛ запропонували підписати Карвахаля

Колишній капітан мадридського Реала Дані Карвахаль може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Грем Бейлі.

Карвахаль перебуває у статусі вільного агента з літа поточного року, коли він покинув мадридський Реал. Послуги 34-річного захисника запропонували Ліверпулю, Фулгему та Манчестер Сіті.

Найбільшу зацікавленість у підписанні Карвахаля проявляє Фулгем, який очолює колишній тренер Реала Альваро Арбелоа. Минулого літа "котеджери" вже підписали трьох гравців Реала: хавбеків Мануеля Анхеля та Сесара Паласіоса, а також форварда Гонсало Гарсію.

Карвахаль є вихованцем мадридського Реала. У складі "вершкових" захисник провів 450 матчів у всіх турнірах, забив 14 м'ячів і віддав 65 результативних передач. Разом із "королівським клубом" іспанець шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів та чотири рази ставав чемпіоном Іспанії.