Реал оголосив про відхід легенди клубу

Капітан Реала Дані Карвахаль покине клуб після завершення сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

34-річний футболіст, який протягом останніх 13 сезонів був незмінним гравцем основного складу мадридського клубу, залишить іспанську команду на правах вільного агента.

"Реал Мадрид хоче висловити свою вдячність та щиру любов одній із найбільших легенд нашого клубу та світового футболу", – йдеться в повідомленні.

Карвахаль є вихованцем мадридського Реала. У складі "вершкових" захисник провів 450 матчів у всіх турнірах, забив 14 м'ячів і віддав 65 результативних передач. Разом із "королівським клубом" іспанець шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів та чотири рази ставав чемпіоном Іспанії.

Напередодні оборонець не потрапив у заявку збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що окрім Карвахаля, команду залишать Давід Алаба, контракт якого також завершується влітку цього року. Дані Себальйос – через нестабільну ігрову практику, Едуарду Камавінга – через невідповідність очікуванням розвитку та Рауль Асенсіо – можливе скорочення ролі в команді.