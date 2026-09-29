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Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 21:45
Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Головний тренер Барселони Гансі Флік був визнаний найкращим тренером місяця Ла Ліги за підсумками вересня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У боротьбі за цю нагороду він обійшов конкурентів у чемпіонаті - Дієго Сімеоне з Атлетико та Мануеля Пеллегріні з Бетіса.

У вересні Барселона продемонструвала вражаючу результативність, вигравши всі чотири матчі: проти Валенсії (5:0), Леванте (4:2), Расінга (7:2) та Севільї (3:1).

Наразі Барселона є лідером чемпіонату Іспанії, маючи в активі 21 набране очко. Після міжнародної паузи команда Фліка 10 жовтня зустрінеться із Хетафе.

Раніше зірковий півзахисник Барселони та збірної Іспанії Родрі порівняв тренувальний процес Ганса-Дітера Фліка та Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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