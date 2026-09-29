Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня
Ганс-Дітер Флік
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Головний тренер Барселони Гансі Флік був визнаний найкращим тренером місяця Ла Ліги за підсумками вересня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У боротьбі за цю нагороду він обійшов конкурентів у чемпіонаті - Дієго Сімеоне з Атлетико та Мануеля Пеллегріні з Бетіса.
У вересні Барселона продемонструвала вражаючу результативність, вигравши всі чотири матчі: проти Валенсії (5:0), Леванте (4:2), Расінга (7:2) та Севільї (3:1).
Наразі Барселона є лідером чемпіонату Іспанії, маючи в активі 21 набране очко. Після міжнародної паузи команда Фліка 10 жовтня зустрінеться із Хетафе.
Раніше зірковий півзахисник Барселони та збірної Іспанії Родрі порівняв тренувальний процес Ганса-Дітера Фліка та Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.