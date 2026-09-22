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Суддю мадридського дербі відсторонили на два матчі

Олег Дідух — 22 вересня 2026, 14:29
Суддю мадридського дербі відсторонили на два матчі
Getty Images

Іспанський арбітр Мігель Анхель Ортіс Аріас був покараний за незадовільне суддівство у мадридському дербі між Атлетико та Реалом у 7 турі Ла Ліги.

Про це повідомляє Archivo VAR.

Мадридське дербі завершилося перемогою Атлетико 2:1 та суддівським скандалом: головний тренер Реала Жозе Моурінью приніс на післяматчеву пресконференцію роздруковані фотографії епізодів, у яких, на його думку, суперники мали отримати червоні картки.

Зокрема, Лі Кан Ин, уже маючи в пасиві жовту картку, наніс травму Федеріко Вальверде, проте не отримав ні прямої червоної картки, ні навіть повторного попередження. Таке рішення Ортіса Аріаса розцінили як грубу помилку.

Епізод із фолом Крістіана Ромеро проти Джуда Беллінгема в іспанському суддівському корпусі розцінили як суперечливий.

Роботу Ортіса Аріаса визнали незадовільною. Його відсторонили від обслуговування матчів Ла Ліги щонайменше на два тури.

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