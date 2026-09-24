Удар через себе та дві дальні гармати: названо найкращі голи вересня в Ла Лізі

Іспанська Ла Ліга визначила кандидатів на найкращий гол вересня.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

До списку номінантів потрапили три футболісти. Було відзначено взяття воріт Анте Будимира, Лукаса Боє та Жоау Канселу.

Переможець буде визначений у результаті голосування. Проголосувати можна за посиланням.

Зазначимо, що після семи турів турнірну таблицю чемпіонату Іспанії одноосібно очолює Барселона. Каталонці виграли всі поєдинки з загальним балансом голів 31:7.

Нагадаємо, що напередодні дебютний гол у Сегунді забив Владислав Ванат. Український форвард Жирони відзначився взяттям воріт Кадіса.