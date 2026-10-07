Трансфер колишнього капітана Реала у Хетафе зірвався

Президент Хетафе Анхель Торрес розповів, що клуб не підсилиться колишнім капітаном та зіркою мадридського Реала Дані Карвахалем.

Його слова передає El Chiringuito TV.

"Усе зірвалося. Нічого немає", – відповів Торрес.

Лише 6 жовтня інформувалося, що сторони ведуть перемовини щодо потенційного трансферу іспанця.

Нагадаємо, що влітку 2026-го Карвахаль став вільним агентом. Дані покинув мадридський Реал, якому віддав майже усю свою кар'єру. У футболці "вершкових" провів 451 матч, у яких відзначився 14 голами та 66 асистами. Із "Королівським клубом" виграв 27 титулів.

Також правий захисник пограв за леверкузенський Баєр.(36 ігор).

Додамо, що після 7-ми турів нового сезону Ла Ліги-2026/27 Реал йде 4-м, маючи у своєму активі 15 балів. Тоді як Хетафе з 8 очками йде 11-м у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що трьом клубам АПЛ запропонували підписати Карвахаля.