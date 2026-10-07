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Трансфер колишнього капітана Реала у Хетафе зірвався

Софія Кулай — 7 жовтня 2026, 13:21
Трансфер колишнього капітана Реала у Хетафе зірвався
Дані Карвахаль
Getty Images

Президент Хетафе Анхель Торрес розповів, що клуб не підсилиться колишнім капітаном та зіркою мадридського Реала Дані Карвахалем.

Його слова передає El Chiringuito TV.

"Усе зірвалося. Нічого немає", – відповів Торрес.

Лише 6 жовтня інформувалося, що сторони ведуть перемовини щодо потенційного трансферу іспанця.

Нагадаємо, що влітку 2026-го Карвахаль став вільним агентом. Дані покинув мадридський Реал, якому віддав майже усю свою кар'єру. У футболці "вершкових" провів 451 матч, у яких відзначився 14 голами та 66 асистами. Із "Королівським клубом" виграв 27 титулів.

Також правий захисник пограв за леверкузенський Баєр.(36 ігор).

Додамо, що після 7-ми турів нового сезону Ла Ліги-2026/27 Реал йде 4-м, маючи у своєму активі 15 балів. Тоді як Хетафе з 8 очками йде 11-м у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що трьом клубам АПЛ запропонували підписати Карвахаля.

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