Срна зізнався, чи був Ротань серед кандидатів на посаду головного тренера Шахтаря
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, що нинішній головний тренер Полісся Руслан Ротань був серед потенційних кандидатів на посаду наставника донецького клубу.
Про це він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу Дениса Бойка.
Легенда "гірників" мав розмову з коучем житомирських "вовків", але зізнався, чому вибір наставника припав на Арду Турана.
"Так, Ротань був кандидатом. Я з ним говорив. Як і з футболістами, у нас завжди є 5-6 кандидатів на позицію. Хтось іде, хтось приходить, але у нас є різні кандидати.
Ми ухвалили рішення йти з Ардою. Ми не боїмося ухвалювати рішення. Якщо ти не будеш цього робити, ти не знатимеш тоді, помилився чи ні. Треба не боятися. Усі критикували Арду Турана, коли він починав. Арда молодий, і Шахтар ніколи не боявся і не буде боятися ухвалювати такі рішення – брати молодих, амбітних, голодних тренерів. В нас іншого шляху немає", – сказав Срна.
Нагадаємо, що турецький фахівець очолив Шахтар у 2025-му. Команда провела під його керівництвом 59 матчів (38 перемог, 12 нічиїх і 9 поразок), ставши чемпіонами УПЛ у минулому сезоні-2025/26. Чинна угода Турана з "гірниками" розрахована до 30 червня 2027-го.
У поточному сезоні-2026/27 донецький клуб мировою з ПСВ (1:1) стартував в основному раунді Ліги чемпіонів, після 6-ти турів йде на 2-му місці турнірної таблиці УПЛ та переміг в 1/16 фіналу Кубку України Вільхівці (3:0).
Тоді як Полісся, яке Ротань очолює з літа 2025-го, лідирує у розіграші УПЛ (15 балів). Водночас житомирський колектив вилетів від Копенгагена із кваліфікації Ліги конференцій та пробився до 1/8 фіналу Кубку, пройшовши Кудрівку (2:0).
Раніше президент турецького Трабзонспора Ертугрул Доган заперечив ведення переговорів із Тураном.