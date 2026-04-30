Усі розділи
Він був з нами у дуже важкі часи: Срна – про можливе продовження контракту з форвардом

Олексій Мурзак — 30 квітня 2026, 21:05
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна пролив трохи світла щодо можливого продовження контракту з нападником команди Лассіною Траоре, наголосивши, що буде прийняте рішення, яке буде найкращим для гравця та клубу.

Про це він сказав у коментарі Goal.pl.

"Лассіна – чудовий гравець і чудова людина. Він був з нами у дуже важкі часи, і тому ми також дуже поважаємо його. Остаточного рішення щодо його майбутнього ще немає.

Однак, я думаю, що ми разом його зробимо та оберемо те, що найкраще для гравця та клубу", – зазначив Срна.

Напередодні сам нападник Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо поділився планами щодо своєї кар'єри після завершення поточної угоди з клубом, яка розрахована до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Траоре провів за "гірників" 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів. 

Нагадаємо, раніше 25-річний форвард заявляв, що за час перебування в Україні адаптувався до місцевої культури та відчуває себе українцем, висловлюючи повагу до країни виконанням державного гімну перед матчами.

