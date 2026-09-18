Туран назвав завдання Шахтаря на поточний розіграш Кубку України

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, що його команда не відкидає можливості тріумфувати у Кубку України, попри виступи в УПЛ та Лізі чемпіонів.

Його слова передає сайт "гірників".

Заради цієї мети підопічні турецького наставника зроблять усе можливе.

"Ми поважаємо Кубок України та хочемо його виграти – для нас це дуже важливо, заради цього ми зробимо все можливе. Безумовно, Шахтар, де б і коли не грав, завжди прагне здобувати трофеї. Саме тому ми віддамо максимум своїх сил", – заявив Туран.

Також коуч донеччан окремо зупинився на травмі Іраклі Азарова, яку він отримав в 1/16 фіналу Кубку України проти Вільхівців.

"Це дуже важливий і цінний для нас гравець. Нашою першою метою в цьому поєдинку було обійтися без травм. Я очікую хороших новин щодо його стану і ще раз хочу підкреслити, що мені дуже шкода через цю ситуацію. Побачимо, що станеться, але, якщо ми вже втратили його через травму, мені буде дуже шкода", – відповів наставник Шахтаря.

Навіть без Азарова донецький колектив на класі розгромив Вільхівці 3:0 та вийшов до 1/8 фіналу кубкового турніру. Жеребкування наступної стадії відбудеться у п'ятницю, 18 вересня, о 10:00 (за київським часом). Базові дати – 27-29 жовтня 2026 року.

Наразі відомі 15 із 16 учасників наступного раунду. Поєдинок 1/16 фіналу між Тростянцем і Черніговом не відбувся через повітряну тривогу. Зіграти цю зустріч планують 6 жовтня о 11:00.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів (3:1). Натомість Шахтар 15 разів тріумфував у Кубку. Наразі востаннє це було у сезоні-2024/25.