Срна назвав найкращого футболіста України за останні 20 років

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна високо оцінив рівень ветерана київського Динамо Андрія Ярмоленка.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Хорват вважає лідера "біло-синім" найкращим футболістом України за останні 20 років.

"Ярмоленко – гарна людина, серйозна, професіонал. Грав за дортмундську Боруссію, Вест Гем, повернувся сюди, перебуває тут. Сильний футболіст", – сказав Срна.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко протягом кар'єри виграв десять трофеїв. Він був визнаний також найкращим гравцем 2017 року в дортмундській Боруссії.

У складі Динамо провів 434 матчі, у яких забив 169 голів і віддав 97 асистів. Наразі Ярмоленко є другим найкращим бомбардиром в історії УПЛ і збірної України, поступаючись на одне взяття воріт Максиму Шацьких та Андрію Шевченку відповідно.

Напередодні він звернувся до фанатів киян після нищівної поразки від Буковини (0:3). Ветеран взяв відповідальність за результат на себе.