Президент Трабзонспора спростував чутки про переговори з Тураном

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган заперечив ведення переговорів із головним тренером донецького Шахтаря Ардою Тураном.

Слова Догана наводить Kuzey Ekspres.

"Арда Туран – мій дуже близький друг, але ми не зустрічалися, оскільки він зараз тренує іншу команду. Я зустрівся лише з Бураком Йилмазом, і це була дружня розмова, ми обмінялися думками. Окрім нього, ми зустрілися ще з одним місцевим тренером", – заявив президент турецького клубу.

Нагадаємо, 1 вересня посаду головного тренера Трабзонспора покинув Фатіх Текке. Його обов'язки наразі тимчасово виконує Хусейн Чимшир. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про переговори клубу з Тураном.

Нагадаємо, за Трабзонспор виступають українці Арсеній Батагов і Руслан Малиновський.