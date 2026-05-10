Ми вже підписали двох, і це не останні трансфери: Срна – про підсилення Шахтаря на наступний сезон
Шахтар підсилив склад двома новими виконавцями і наразі не планує продавати жодного зі своїх гравців.
Про це у коментарі УПЛ ТБ розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.
"На сьогодні ми вже підписали двох футболістів на наступний сезон. Це не останні трансфери. Після розмови з президентом наша стратегія, і це його рішення, не продавати жодного футболіста у цьому сезоні.
Один – Бруніньйо, так, про другого скоро дізнаєтесь. Не будемо зараз говорити. Але працюємо і над іншими трансферами. На цьому тижні буде зустріч. Арда Туран, я, Сергій Палкін, президент Рінат Ахметов. Будемо приймати рішення, які футболісти нам потрібні на наступний сезон, щоб ми стали сильнішими", – зазначив він.
Срна також повідомив, що клуб веде перемовини щодо продовження контрактів чинних гравців.
"Ми ведемо перемовини. Подивимось. У наступні 7–10 днів подивимось", – сказав спортивний директор Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку спробує підписати українського півзахисника польської Лехії Івана Желізка. Також донецький клуб відновив інтерес до півзахисника Греміо Габріеля Мека, за яким також полюють клуби АПЛ.
"Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме.