Ми вже підписали двох, і це не останні трансфери: Срна – про підсилення Шахтаря на наступний сезон

Шахтар підсилив склад двома новими виконавцями і наразі не планує продавати жодного зі своїх гравців.

Про це у коментарі УПЛ ТБ розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"На сьогодні ми вже підписали двох футболістів на наступний сезон. Це не останні трансфери. Після розмови з президентом наша стратегія, і це його рішення, не продавати жодного футболіста у цьому сезоні.

Один – Бруніньйо, так, про другого скоро дізнаєтесь. Не будемо зараз говорити. Але працюємо і над іншими трансферами. На цьому тижні буде зустріч. Арда Туран, я, Сергій Палкін, президент Рінат Ахметов. Будемо приймати рішення, які футболісти нам потрібні на наступний сезон, щоб ми стали сильнішими", – зазначив він.